В минспорта России оценили введение технологии Fan ID на матче между «Уралом» и «Краснодаром»

Некоторые фанаты счиатают, что «Карта болельщика» – это не какая-то блажь, а веяние времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве спорта России положительно оценили организацию первого в стране матча с применением технологии Fan ID. 29 июля на «Екатеринбург арене» местный «Урал» принимал гостей из Краснодара. На матч пришли порядка трех тысяч болельщиков.

- В целом система сработала штатно. Были отдельные технические сбои, которые оперативно устранялись. Помогали группа разбора и центр поддержки болельщиков. Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее, - заявил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, присутствовавший на матче.

Некоторые фанаты счиатают, что «Карта болельщика» – это не какая-то блажь, а веяние времени, и посещение спортивных мероприятий должно стать комфортным и безопасным

Следующий матч с применением «Карты болельщика» состоится на «Екатеринбург Арене» 6 августа между ФК «Урал» и «Спартаком».