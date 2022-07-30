На Урале двое подростков на мопеде пострадали в столкновении с «ГАЗелью»

Фото: УГИДД по Свердловской области

Под уральским поселком Арти двое подростков пострадали в столкновении с «ГАЗелью», когда катались на мопеде. Известно, что за рулем Vento RIVA 2 находился 14-летний мальчик, его 16-летний товарищ сидел сзади. Начинающий байкер не уступил дорогу машине.

- В результате ДТП 14-летний водитель мопеда «Венто Рива 2», и 16 – летний пассажир мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГБУЗ «Артинская ЦРБ», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что школьник приобрел мопед на свои накопленные деньги, родители не знали, что он с другом ушел покататься. При этом водительских прав у горе-водителя не было.

После инцидента сотрудники полиции решили направить информацию в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей пострадавших к ответственности за неисполнение своих обязанностей.