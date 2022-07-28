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Общество28 июля 2022 2:37

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего мальчика

Роман Бухариев пропал 26 июля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали волонтеры и полицейские

Мальчика искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Романа Бухариева. Подросток пропал вечером, 26 июля. Его поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге разыскивают Антонову (Казакову) Екатерину. Как сообщал поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 34-летней женщины ничего неизвестно с 9 июля. Екатерина может находится в другом городе.