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Общество27 июля 2022 19:56

В тагильской колонии прибавилось 10 детей

Пять из них родились в учреждении
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Пять из них родились в учреждении.

Пять из них родились в учреждении.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Доме ребенка тагильской колонии ИК-6 прибавилось десять детей. По данным ГУФСИН по Свердловской области, из них пять малышей родились в самом учреждении, а остальные приехали с мамами.

27 июля у осужденной ИК-6 также родилась девочка, весом 3300 и ростом 53 сантиметра. Всего, на сегодняшний день, в Доме ребенка учреждения находится 27 детей.

Ранее мы писали, что осужденных колонии Краснотурьинска обучили саморегуляции эмоционального состояния. По данным ГУФСИН Свердловской области, с заключенными работали профессиональные психологи, которые основывались на методе немецкого специалиста.