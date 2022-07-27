На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском загорелся заброшенный гараж на улице Лермонтова. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 июля в 20:13.

- На площади одного квадратного метра сгорел мусор в заброшенном металлическом гараже, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в 20:20, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 20:34. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском загорелась квартира на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 июля в 20:42.