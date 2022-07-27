Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле протестировали подсветку стелы «Город трудовой доблести». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Фото: Владислав Пинаев

Напомним, что 26 июля завершили установку монумента. На стеле будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента РФ о присвоении городу почетного звания. Также на основание монумента и боковые пилоны нанесут гравировку с фотографиями тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. На прилегающей территории планируют сделать освещение, тротуарную плитку и газон.