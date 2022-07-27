На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском загорелась квартира на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 июля в 20:42.

- На площади одного квадратного метра повреждено домашнее имущество в комнате на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и семь спасателей, но огонь был потушен до их приезда. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.