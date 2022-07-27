В уральском поселке разыскивают черных лесорубов, спиливших деревьев почти на 200 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке городского типа Гари разыскивают черных лесорубов, которые незаконно спили 36 деревьев, причинив ущерб на 176 тысяч рублей. Нарушение выявили во время выездной проверки Ликинского участкового лесничества. Пострадали березы и ели.

- Материалы были направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере», Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в Нижнем Тагиле местного жителя оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную вырубку двух сосен. В полиции установили, что все произошло в селе Петрокаменское. Тогда мужчина, работая управляющим фермерским хозяйством, решил починить коровник.