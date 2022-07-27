Клава Кока улетела из России

Фото: Telegram-канал Клавы Коки

Клава Кока поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Сразу после празднования Дня рождения и выступления на VK FEST звезда Black Star улетела в Лос-Анджелес. Фото из самолета с билетом в руках певица выложила в своем telegram-канале.

Оказалось, что она направилась в Америку, чтобы, наконец, отдохнуть.

- Давно не была в таком предвкушении от отпуска. Неужели я буду высыпаться, гулять, кататься на самокате, на кабриолете, встречаться с друзьями, провожать закаты, никуда не спешить и завтракать не в тачке, а с видом на океан в своем любимом кафе??? Аааааааа там же еще Старбакс и шоппинг есть, - поделилась певица в своем telegram-канале.

Недавно Клава Кока отметила свое 26-летие. Сначала певица выступила в Петербурге на масштабном VK FEST, а затем отпраздновала День рождение на яхте с друзьями и семьей.

Во время выступления певица также поделилась, что продала билет на свой концерт, который состоится 23 октября в Москве, за 10 миллионов рублей.

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