Под Ирбитом пропал 38-летний мужчина

В день пропажи он был одет синюю футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В селе Стригановское, которое находится под Ирбитом, ищут пропавшего Язовских Андрея Олеговича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 18 июля.

В день пропажи он был одет в синюю футболку, синие кеды, серо-синею кофту и серые штаны.

Особые приметы:

Рост: 177 сантиметров

Телосложение: плотное

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: серо-зеленый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Язовских Андрея Олеговича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу Любови (Герда) 8-982-744-12-45.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Семенова Игоря Викторовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 13 июля.