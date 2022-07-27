Под Ирбитом пропал 38-летний мужчина

В день пропажи он был одет синюю футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В селе Стригановское, которое находится под Ирбитом, ищут пропавшего Язовских Андрея Олеговича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 18 июля.
В день пропажи он был одет в синюю футболку, синие кеды, серо-синею кофту и серые штаны.
Особые приметы:
Рост: 177 сантиметров
Телосложение: плотное
Цвет волос: темно-русый
Цвет глаз: серо-зеленый
Всем, кому-либо известно о местонахождении Язовских Андрея Олеговича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу Любови (Герда) 8-982-744-12-45.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Семенова Игоря Викторовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 13 июля.