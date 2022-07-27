В Екатеринбурге рецидивист сорвал с шеи 82-летней пенсионерки золотые украшения и сбежал

Известно, что злоумышленник тут же продал свою добычу в районе железнодорожного вокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 36-летний рецидивист сорвал с шеи 82-летней пенсионерки золотые украшения и сбежал. Инцидент произошел около жилого дома на Сибирском тракте. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что она лишилась цепочки и крестика.

- Пожилая женщина запомнила приметы налетчика. Поэтому его задержали достаточно быстро: им оказался ранее судимый за кражу, грабеж, разбой и хранение наркотиков екатеринбуржец. Он дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что злоумышленник тут же продал свою добычу в районе железнодорожного вокзала. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы, до суда его поместили под стражу. Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.