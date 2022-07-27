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Общество27 июля 2022 16:32

В Свердловской области повысятся тарифы на ЖКХ

Оплата не превышает рост потребительских цен
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Оплата не превышает рост потребительских цен.

Оплата не превышает рост потребительских цен.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области повысятся тарифы на ЖКХ. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. По данным ведомство, эта процедура происходит ежегодно.

- В Свердловской области действуют и меры социальной поддержки для малообеспеченных семей и граждан. А повышение оплаты не превышает средний рост потребительских цен, - сообщили в ДИПе.

Ранее мы писали, что в Свердловской области плата на коммунальные услуги повысится на 5,34% с 1 июля 2022 года. Согласно документу, опубликованному на региональном официальном портале правовой информации, указ был подписан губернатором еще в прошлом году.