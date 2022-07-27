В Екатеринбурге ищут 38-летнего мужчину

В чем он был одет в день пропажи неизвестно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Семенова Игоря Викторовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 13 июля. В чем он был одет в день пропажи неизвестно.

Особые приметы:

Рост: 183 сантиметров

Телосложение: плотного

Цвет волос: рыжий

Цвет глаз: серый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Семенова Игоря Викторовича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пыжка) 8-902-274-95-00.

Ранее мы писали, что в поселке Покровское, которое находится в Каменском городском округе, ищут пропавшего Петухова Андрея Леонидовича. О местонахождении 50-летнего мужчины ничего неизвестно с 13 июля.