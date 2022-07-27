Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Компания из Воронежа согласилась изготовить сувенирную продукцию к 300-летию Нижнего Тагила. В ее обязанности войдет создание 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, на аукционе фирма снизила стоимость товаров и доставки с 817 до 490 тысяч рублей. В течение пяти дней после подписания соглашения она изготовит партию атрибутики.

Примечательно, что каждая единица сувенирной продукции должна соответствовать жестким требованиям. Так, белая футболка и зеленый шоппер должны быть сшиты из хлопка, кепка иметь металлическую застежку, а кружка – двухслойный пластик и герметичную крышку.

Напомним, ранее банк России к юбилею Нижнего Тагила выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом три рубля, она входит в серию «Города». Известно, что масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, а проба сплава – 925.