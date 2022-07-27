В уральском поселке ищут пропавшего мужчину

В день пропажи он был одет в темно-синие джинсы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В поселке Покровское, которое находится в Каменском городском округе, ищут пропавшего Петухова Андрея Леонидовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 50-летнего мужчины ничего неизвестно с 13 июля.

В день пропажи он был одет в темно-синие джинсы, серую кепку, бежевую футболку в полоску и серые кроссовки.

Особые приметы:

Рост: 174 сантиметра

Телосложение: худощавое

Цвет волос: серый

Цвет глаз: темно-русый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Петухова Андрея Леонидовича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Ольге (Колючка) 8-953-606-98-87.