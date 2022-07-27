Известно, что национальная сборная нашей страны выступит в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Три игрока волейбольного клуба «Уралочка» вошли в состав сборной России. На сборы главной команды страны в Новогорске вызвали связующую Викторию Буркову, нападающую Елизавету Протопопову и блокирующую Оксану Швыдкую.

- Тренировки под руководством главного тренера Зорана Терзича продлятся в Новогорске до 14 августа. Главного тренера команды «Уралочка» Михаила Карполя вызвали ассистентом в национальную команду, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что национальная сборная нашей страны выступит в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Игры турнира пройдут в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве. Игроки «Уралочки» представят именно Свердловскую область.