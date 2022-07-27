В Нижнем Тагиле 32-летний мужчина своими ключами угнал отечественную легковушку

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 32-летний мужчина угнал отечественную легковушку, желая проверить, сможет ли он завести чужую машину своими ключами. Машина пропала со двора на Ленинградском проспекте. Владелец оставил ее на парковке, а позже не увидел ее на этом же месте.

- По словам заявителя, в машине у него находился инструмент, принадлежащей компании. Если стоимость самой машины была оценена в 30 тысяч, то ущерб, причиненный от кражи инструмента, составил 75 тысяч. Вместе с авто исчезли перфоратор, углорез, два шуруповерта и другое, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

По камерам видеонаблюдения удалось выявить автоугонщика, им оказался местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

- Мужчина признался, что в тот вечер был нетрезв, по случайности при нем находились ключи от такой же машины, вот он и решил проверить, подойдут или нет. Только после угона машины обнаружил в багажнике еще и инструмент, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».