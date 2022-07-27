В Екатеринбурге полицейские поймали 21-летнего парня, который «разводил» пенсионеров

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали 21-летнего парня, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Молодой человек подрабатывал нелегальным курьером и забирал деньги пожилых людей. Он нигде не работает, ранее у него не было проблем с законом.

- Он полностью сознался в содеянном. Как пояснил сам «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег ему предложили через соцсети некие «работодатели», основной доход перечислял им, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Юный злоумышленник для конспирации использовал медицинскую маску и сменную одежду. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

На криминальном счету подозреваемого порядка десяти эпизодов аналогичных хищений. По версии правоохранителей, задержанный также «засветился» в Ревде и Первоуральске.