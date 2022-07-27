Семья жила в частном доме. Фото: соцсети/читатель «КП»

В Екатеринбурге простились с 4-летней девочкой, погибшей в пожаре. В ночь на 20 июля вспыхнул частный дом в СНТ «Пластик». Родители сумели вытащить двухлетнего сына, а найти дочку Тани не удалось. Предположительно, девочка потерялась в задымленном помещении и спряталась под лестницей. Тело девочки нашли пожарные.

- У детей была двухъярусная кровать, у Тани была верхняя полка. Я сына хватаю, начинаю искать рукой дочку. Но ее там не было. Муж очнулся и звал на помощь. Мы еще несколько раз по очереди ходили в дом, почти в открытый огонь и искали ее. Мы думаем, что она дезориентировалась в дыму и пошла вниз. Она, видимо, позвала меня и не услышала ответ. Потом ее нашли под лестницей, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мама Тани.

В начале недели отец Тани покинул больницу, отказавшись от госпитализации. После пожара его госпитализировали с острым отравлением угарным газом.

По факту гибели девочки проводит проверку Следственный комитет.