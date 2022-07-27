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Общество27 июля 2022 13:22

На Уралмаше 44-летний мужчина пробил голову молотком случайному прохожему

Медики после поступления пациента в больницу обратились в полицию
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Подозреваемого в нападении удалось задержать по горячим следам

Подозреваемого в нападении удалось задержать по горячим следам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше 44-летний мужчина напал с резиновым молотком на случайного прохожего. 39-летний Пострадавший получил тяжелую травму голову и был госпитализирован. Медики после поступления пациента обратились в полицию.

- Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, множественные гематомы и ссадины лица. Согласно справке, ему причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого в нападении удалось задержать по горячим следам. Мужчина нигде не работает, ранее проблем с законом у него не было. Он полностью признал вину.

- Потерпевший в ночное время в состоянии алкогольного опьянения шел по улице, в это время ему навстречу двигался неизвестный с двумя резиновыми молотками. Сблизившись, он неожиданно несколько раз ударил прохожего по голове, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.