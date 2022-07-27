В Екатеринбурге женщина украла телефон на рабочем месте сотрудника ж/д вокзала

Как оказалось, она пробралась на рабочее место пострадавшего, когда там никого не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летняя ранее судимая женщина украла смартфон у сотрудника железнодорожного вокзала прямо из подсобного помещения. Все произошло в мае этого года, пострадавший оценил сумму ущерба в 10 тысяч рублей и обратился в полицию.

- Задержать злоумышленника горячим следам не удалось. В ходе дальнейшей работы транспортные полицейские установили и задержали подозреваемую. Задержанная – жительница Свердловской области, официально нигде не работает, в 2021 году была судима по статье «Кража», - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Как оказалось, она пробралась на рабочее место пострадавшего, когда там никого не было, после чего похитила гаджет, впоследствии он был продан всего за три тысячи рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».