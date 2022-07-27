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Общество27 июля 2022 12:55

В Екатеринбурге женщина украла телефон на рабочем месте сотрудника ж/д вокзала

Пострадавший лишился смартфона за 10 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, она пробралась на рабочее место пострадавшего, когда там никого не было

Как оказалось, она пробралась на рабочее место пострадавшего, когда там никого не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летняя ранее судимая женщина украла смартфон у сотрудника железнодорожного вокзала прямо из подсобного помещения. Все произошло в мае этого года, пострадавший оценил сумму ущерба в 10 тысяч рублей и обратился в полицию.

- Задержать злоумышленника горячим следам не удалось. В ходе дальнейшей работы транспортные полицейские установили и задержали подозреваемую. Задержанная – жительница Свердловской области, официально нигде не работает, в 2021 году была судима по статье «Кража», - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Как оказалось, она пробралась на рабочее место пострадавшего, когда там никого не было, после чего похитила гаджет, впоследствии он был продан всего за три тысячи рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».