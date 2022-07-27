Николай Коляда поддержал уральцев, снимающих «бедное кино» в духе 90-х на свалках

В ленте снимаются артисты Коляда-театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский драматург Николай Коляда выступил с поддержкой мастерской из Екатеринбурга «Kinolook». Молодые киношники снимают фильм об экологии в стиле роуд-муви с элементами мюзикла. Половину материала отсняли, сейчас команда ищет 300 тысяч рублей на то, чтобы закончить работу.

Создатели фильма трудятся над первым полнометражным фильмом «Молитва о полиэтиленовом пакете» три года. В ноябре 2021 года проект полнометражного игрового фильма выиграл Уральский питчинг дебютантов и получили грант в 500 000 рублей. Для поиска локаций съемочная бригада объехала мусорные полигоны в Свердловской и Челябинской областях.

В ленте снимаются артисты Коляда-театра, в том числе фронтмен «Курары» Олег Ягодин.

– То, что вы снимаете фильмы на коленке, мне это очень нравится. Потому что я люблю бедный театр и, соответственно, люблю бедное кино. Когда главное не спецэффекты, техника, а когда главное – артист, его глаза и какая-то жизнь невероятная, – подбодрил съемочную группу Николай Коляда.

Драматург отметил, что положительно воспринимает то, что актеры его театра играют в фильме и знает, что они делают это бесплатно или за символический гонорар.

По словам авторов ленты, фильм – это исследование на тему экологии, любви, семьи и детства. Он посвящается родителям авторов проекта, которые «любили нас в 1990-е года». Тема 1990-х была особенно важна для команды проекта.

– Я поступил в институт в 1990-е. Ощущение жести и радости, такая «фишка». Что говорят про 1990-е годы – это, конечно, полная туфта. Это была криминальная революция в конце 1980-х и все, каждый человек в этом городе, ходил под каким-нибудь криминальным авторитетом, – вспоминает Олег Ягодин.

Некоторые фрагменты будут исполнены в VHS-стилистике, то есть кадры будут выглядеть так, словно зритель смотрит кассету на видеомагнитофоне. Мюзикл будет сопровождаться экспериментальной электронной музыкой.