В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 15-летнего подростка

Ранее подросток из дома не сбегал. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 15-летнего Романа Махмаджоновича Бухариева. Известно, что подросток выше из дома на улице Начдива Онуфриева, 12 вечером 26 июля, после чего перестал выходить на связь.

- В настоящий момент местоположение несовершеннолетнего неизвестно. На его розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

На момент ухода был одет в зеленую футболку, темные штаны, черные кеды, черную поясную сумку. Ранее подросток из дома не сбегал.

Если вы знаете, где может находиться Роман Бухариев, сообщите любую информацию по телефонам: 8 (343) 356-44-35, 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102).