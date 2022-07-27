Фото: личная страница Вконтакте Светланы Долгановой

В Екатеринбурге на 56-м году жизни скоропостижно скончалась галеристка Светлана Долганова – член международной ассоциации искусствоведов. Она больше 30 лет проработала в этой сфере и руководила множеством различных проектов.

- Многие годы Светлана Валерьевна Долганова руководила галереей «Окно» Центра Культуры и Искусств «Верх-Исетский», превратив в эту площадку в настоящий оазис культуры и искусства, сделав ее одной из самых популярных галерей города, рассказывает историк и гид Татьяна Мосунова.

По словам специалистов, в рамках совместного проекта «Культура и искусство. Арт-Просветительство» на территории Верх-Исетского района были созданы и успешно работают галереи «Арт-Диалог», «Арт-Визит», «Арт-Событие», «Свиридовский зал», а также выставочная площадка администрации Верх-Исетского района.

Причина смерти Светланы Долгановой пока неизвестна. Прощание с ней пройдет в пятницу, в 13:00, Дом Вознесение, улица Серафимы Дерябиной, 41А.