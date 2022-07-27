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Общество27 июля 2022 11:27

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ, а также на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – теперь составляет 9,89% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 6,49% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».