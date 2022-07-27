В Свердловской области модернизируют сельские отделения Почты России

В большинстве отделений можно будет распечатать или отсканировать необходимые документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области модернизируют 41 отделение Почты России в сельских территориях с общей численностью жителей около 100 тысяч человек.

- По охвату почтовых объектов и масштабу работ - это первая подобная модернизация сети почтовых отделений в Свердловской области. Клиенты Почты России получат возможность получать почтовые, финансовые и государственные услуги в современных комфортных условиях, - рассказал директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.

Многие отделения станут доступнее для маломобильных людей – в них установят пандусы, кнопки вызова персонала и широкие дверные проемы. Кроме того, будут обновлены системы отопления, установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также кондиционеры.

После модернизации в отделениях можно будет даже проверить свое состояние здоровья - самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Кроме того, в большинстве отделений можно будет распечатать или отсканировать необходимые документы, самостоятельно воспользоваться сервисами портала Госуслуг через личный кабинет, а также получить ряд государственных и муниципальных услуг через оператора.