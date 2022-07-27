«УГМК» перенесла два строительных проекта в Екатеринбурге

Планируется, что проекты удастся реализовать в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УГМК-Застройщик» перенесла два строительных проекта в Екатеринбурге, которые планировалось начать в 2022 году. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе компании.

- У нас есть ряд перспективных проектов, которые мы еще не анонсировали, но планировали приступить к работе над ними в 2022 году, - рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Речь идет о жилом районе «Новокольцовский» и высотных зданиях с апартаментами и коммерческим кластером «Стражи Урала». Приняли решение перенести реализацию этих двух проектов .

Он также объяснил, что отложить проекты пришлось из-за нестабильной ипотечной ставки и объективных внешних факторов. Планируется, что проекты удастся реализовать в 2023 году. Евгений Мордовин отметил, что все текущие жилые и коммерческие объекты строятся в соответствии с запланированным графиком.