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Общество27 июля 2022 9:26

В Екатеринбурге перекроют подъезд к Компрессорному и улицу Новгородцевой

Движение будут перекрывать в ночное время
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют подъезд к Компрессорному и улицу Новгородцевой. Движение для удобства автомобилистов будут перекрывать в ночное время.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На подъезде к микрорайону Компрессорному движение транспорта закроют рабочие ООО «Мостстройпроект» из-за реконструкции участка ЕКАД. Перекрывать проезжую часть будут ежедневно с 23:00 до 05:30 с 1 сентября по 1 октября.

По улице Новгородцевой движение закроют представители ОАО «МРСК». Здесь проезд будет запрещен 19 августа с 03:00 до 03:15 и с 04:00 до 04:15. В это время рабочие будут проводить ремонтные работы на Егоршинском подходе возле дома № 43а на улице Новгородцевой.

Напомним, с 30 августа до 15 сентября перекроют участок улицы Омской. Проезд будет закрыт из-за модернизации теплосетей.