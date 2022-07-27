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Общество27 июля 2022 9:16

Власти Екатеринбурга планируют перенести трамвайное кольцо на ВИЗе

Также в планах - расширить улицу Кирова и переделать площадь перед Верх-Исетским ДК
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сейчас в мэрии работают над проектом планировки территории. Фото: Yandex.карты

Сейчас в мэрии работают над проектом планировки территории. Фото: Yandex.карты

Площадь перед зданием Верх-Исетского Дома Культуры ждет реконструкция. Об этом сегодня, 27 июля, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Там предполагается вынос разворотного трамвайного кольца и расширение улицы Кирова, - сказал Алексей Орлов. - Сейчас работаем над проектом планировки территории. Получится хорошая рекреационная площадка благоустроенная и красивая.

Также сегодня глава Екатеринбурга рассказал о планах по расширению улицы Татищева. Для этого за 100 миллионов рублей будут расселены жильцы соседних с нею домов.