Власти Екатеринбурга планируют перенести трамвайное кольцо на ВИЗе

Сейчас в мэрии работают над проектом планировки территории. Фото: Yandex.карты

Площадь перед зданием Верх-Исетского Дома Культуры ждет реконструкция. Об этом сегодня, 27 июля, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Там предполагается вынос разворотного трамвайного кольца и расширение улицы Кирова, - сказал Алексей Орлов. - Сейчас работаем над проектом планировки территории. Получится хорошая рекреационная площадка благоустроенная и красивая.

Также сегодня глава Екатеринбурга рассказал о планах по расширению улицы Татищева. Для этого за 100 миллионов рублей будут расселены жильцы соседних с нею домов.