В Югре продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 27 июля 2022 года на территории Югры за сутки ликвидировано пять лестных пожаров, спасатели продолжают работать на 19 очагах возгорания. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

С огнем ведут борьбу 511 спасателей и 3 единицы техники. Для тушения лесных пожаров мобилизовали 132 сотрудника из подразделений МЧС, Центроспаса и арендаторов территорий.

С воздуха лесные пожары в Югре тушат 12 самолетов АН-2 и А-22, а также 5 вертолетов, включая два Ми-8 АМТ, которые работают в Березовском и Октябрьском районах. Воздушные судна за сутки провели 30 сливов воды общей массой 93,5 тонны воды, отработали 1470 метров кромки.

В Березовском районе локализовали крупные пожары. В этом районе, а также Белоярском, Октябрьском, Нефтеюганском и Советском районах сохраняется третий класс пожарной опасности.