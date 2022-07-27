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Общество27 июля 2022 8:16

В Екатеринбурге пройдет Международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая»

Распоряжение о его проведении подписал Евгений Куйвашев
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Для участников разработана масштабная деловая программа

Для участников разработана масштабная деловая программа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет Международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». Распоряжение о его проведении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На кинофестиваль уже поступили заявки из десятков регионов России и стран зарубежья.

- Международное жюри определит победителей в четырех номинациях, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Это «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют».

Организаторы создадут площадку, где начинающие таланты смогут найти партнеров и продюсеров. Для этого для участников разработана масштабная деловая программа. Специально для работы на фестивале приедут спикеры из российских городов, а также Узбекистана, Южной Кореи, Кыргызстана, Хорватии и других стран.

Кроме того, будет организован форум, на котором участники обсудят актуальные для киноиндустрии темы.

Фестиваль пройдет с 12 по 17 августа.