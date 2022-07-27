В Каменске-Уральском из окна четвертого этажа выпала маленькая девочка

Ребенок скончался в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 24 июля из окна четвертого этажа дома на Алюминиевой выпала маленькая девочка. По данным СК по Свердловской области, скорее всего она облокотилась на москитную сетку, оставшись в комнате одна.

- Повреждена челюсть, нога. Самое страшное - это перелом шеи и кровоизлияние в мозг. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Ккаменск-Уральский».

Спустя два дня малышка скончалась в больнице. По предварительным данным, семья, в которой случилось происшествие, благополучная, на учете в правоохранительных органах не состояла. Следователи проводят проверку.

- В настоящее время следователем СК России проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

Следователи также напомнили, что для предупреждения таких несчастных случаев взрослым рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник и находится рядом при проветривании помещений. Если на раме есть москитная сетка, но рассчитывать на нее не стоит - она может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

Напомним, в Серове пятилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. ЧП произошло на Ленина, 151 вечером, 16 июля. Девочку с серьезными травмами доставили в больницу.