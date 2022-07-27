Ханты-Мансийску подарят пятиметровую меховую шишку

Ханты-Мансийску подарят новый арт-объект Фото: Иван МАКЕЕВ

В Археопарке Ханты-Мансийска в начале августа появится новый арт-объект – пятиметровая меховая шишка, которую установят перед открытием уральского форума «Утро». Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Шишку расположат перед достопримечательностью в виде бронзовых мамонтов. Высота шишки составим 5,8 метра, а ширина 4,8 метра. Представитель Книги рекордов России после установки замерят объект для фиксации достижения.

Форум «Утро» для молодежи УрФО - ежегодное общественно-политическое события, где представители молодого поколения общаются с органами власти. Он начинается 1 августа.