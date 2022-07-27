ВТБ: спрос на карты «Мир» в Свердловской области вырос в 3 раза

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 3 раза.

Наиболее существенно вырос интерес свердловчан к картам национальной платежной системы в цифровом формате. Если в первые шесть месяцев 2021 года на их долю в общем объеме приходилось лишь 5%, то в этом году каждая четвертая карта «Мир» от ВТБ в регионе оформляется в виртуальном виде.

Оборот по картам «Мир», выпущенным в регионе, за январь-июнь составил почти 11 млрд рублей – в полтора раза больше, чем в первой половине прошлого года. На операции с картами национальной платежной системы приходится примерно треть от общей суммы безналичных транзакций клиентов ВТБ в Свердловской области. С начала года эта доля выросла почти на 10 процентных пунктов.

ВТБ расширяет возможности карт «Мир» в том числе для тех пользователей, которые пока не являются клиентами банка. Сегодня любой владелец смартфона на операционной системе Android может загрузить приложение ВТБ Онлайн и внести необходимые данные. Виртуальная Мультикарта с бесплатным обслуживанием открывается в пару кликов. Затем ее можно добавить в pay-сервисы, чтобы использовать для бесконтактной оплаты в магазинах. А для клиентов банка доступен полный функционал и преимущества карты «Мир» от ВТБ, включая кэшбек до 50% при совершении покупок у партнеров нашей программы лояльности «Мультибонус». Карту «Мир» можно заказать онлайн на сайте ВТБ, оформив при этом экспресс-доставку — специалист банка привезет карту в удобное клиенту место в течение 3 часов. Сервис работает в ряде крупных городов страны, в том числе в Екатеринбурге.