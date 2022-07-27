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Общество27 июля 2022 7:26

На Ямале многодетная мать задолжала два миллиона по алиментам

Теперь ей грозит реальный срок
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина должна своим детям крупную сумму

Женщина должна своим детям крупную сумму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетной матери из Ямало-Ненецкого автономного округа грозит реальный тюремный срок за многомиллионный долг по алиментам. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Жительница Шурышкарского района попала под следствие, так как не платила алименты на своих детей без уважительной причины. Всего она задолжала два миллиона рублей.

За такой проступок многодетной матери грозит лишение свободы до одного года. Уголовное дело находится на контроле в региональной прокуратуре.

Несколько месяцев назад нерадивую мать уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязательств перед собственными детьми. Однако правильных выводов женщина в этой ситуации не сделала.