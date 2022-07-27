Уральцев приглашают стать агентами позитивных изменений

Фото предоставлено организатором мероприятия

В Свердловской области стартовал новый сезон проекта «Агенты позитивных изменений». Он помогает креативным и активным горожанам воплощать идеи в связке общество-бизнес-государство. Первый сезон проекта прошел в Екатеринбурге, и ограничился участниками из столицы Среднего Урала. В этом сезоне организаторы приглашают жителей других городов и сел.

Агенты позитивных изменений - неравнодушные люди, которые хотят сделать жизнь лучше, и полны идей, как это сделать. Стать участниками могут жители области, у которых есть собственный проект в социальной, туристической, культурной, образовательной сфере или благоустройства территории. Проект должен находиться на этапе реализации и иметь свой инфоресурс (сайт, канал или страницу). Идеи агентов также должны отвечать принципу 4 WIN: полезны для людей, территории, бизнеса и будущего.

Участники этого года смогут доработать свои проекты в ходе обучающей программы, презентовать в кругу единомышленников на итоговом форуме и привлечь новые ресурсы. Агенты поделятся идеями, получат экспертную поддержку, определят зоны роста проекта, найдут партнеров или инвесторов.

Заявки на участие можно подать на официальном сайте. Проведение финальных форумов в пяти городах области запланировано на 20-26 августа. На них презентуют самые интересные и перспективные кейсы, будут выбраны суперагенты, чья деятельность может стать примером для других.

По итогам проекта агенты позитивных изменений займутся локальными инициативами, самые активные будут вовлечены в разработку и реализацию комплексного развития своих территорий с поддержкой от региональных властей и меценатов.

Проект «Агенты позитивных изменений» реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов.