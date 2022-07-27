В полиции рассказали о состоянии девочки, которая выжила в страшной аварии под Верхотурьем

Возможно ее перевезут в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Юная жительница Верхотурья, которая выжила в страшной аварии с лесовозом, находится в реанимации местной больницы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали знакомые девушки. Ее 12-летняя сестра и 16-летний водитель погибли на месте. Ранее сообщалось, что подросток гостил у бабушки и сел за руль машины отца. Друзья погибших утверждают, что компания поехала собирать Иван-чай.

- Состояние тяжелое. Решается вопрос о транспортировке в детскую больницу № 9 Екатеринбурга, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Водитель лесовоза пояснил, что на его полосу выехала «десятка». Избежать лобового столкновения не удалось.

Напомним, что накануне в Нижнем Тагиле скончался 17-летний подросток. Он катался на квадроцикле родителей и опрокинулся.