В Екатеринбурге водитель Toyota Camry сбил мотоциклиста

Водитель мотоцикла доставлен в 36 больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице 8 Марта утром, 27 июля водитель Toyota Camry сбил мотоциклиста.

- По предварительной информации водитель мотоцикла при выезде с дворовой территории допустил столкновение с автомобилем тойота камри, которая двигалась по трамвайным путям, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель мотоцикла доставлен в 36 больницу. Из-за ДТП на 8 марта встали трамваи.

Напомним, 26 июля, на Березовском тракте под Екатеринбургом 31-летний лихач без прав на мотоцикле разбился насмерть, влетев в столб. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что владелец японского байка Yamaha не справился с управлением, когда наехал на бордюр.