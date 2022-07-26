Tele2 лидирует по темпам строительства и занимает 2-е место по числу базовых станций – TelecomDaily

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

К таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily. По общему числу станций компания вышла на второе место – у Tele2 зарегистрировано почти 206 тыс. станций. Более 70 тыс. новых БС (максимальное количество в сравнении с конкурентами) позволили Tele2 существенно укрепить запас прочности всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировала наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тыс. в 2020 году (+29%) и 31 тыс. в (+17,7%) в 2021 году. За этот период оператор установил 70 тыс. базовых станций, нарастив их число почти на 50%. При этом компания вышла на второе место по их количеству (206 тыс.).

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В этом году, как прогнозируют аналитики агентства, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдет на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения емкости сетей можно решать как на уровне сетей – за счет их уплотнения новыми БС или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика – путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

В этой ситуации сеть Tele2, которая вводила максимальное количество станций в 2019-2021 годах, получила преимущество на рынке, считают в TelecomDaily. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных БС. Чем больше базовых станций компании запустили за последний период времени (в 2019-2022 годах), тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

У оператора Tele2, который за последние два года запустил максимальное количество станций, уровень прочности даже выше, чем у лидера по общему количеству БС. «Более 70 тыс. новых БС позволили Tele2 существенно укрепить запас прочности всей сети», – сделали вывод в TelecomDaily.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2:

«У Tele2 самая молодая на рынке сеть: мы последними строили ее в регионах и на протяжении многих лет опережали конкурентов по темпам строительства инфраструктуры LTE. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30%-й прирост трафика. Под влиянием внешних обстоятельств трафик стабилизировался – у нас есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить для наших клиентов высокое качество услуг. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось на 18%, станций стандарта LTE – на 28%. Наша современная сеть имеет высокий технический потенциал, а хорошо сбалансированные пакеты позволяют клиентам гибко управлять услугами и выбирать оптимальное наполнение трафика».