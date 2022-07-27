Клиенты Tele2 в Свердловской области выбирают бонусы от музеев и кинотеатров

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В пять раз чаще, чем другие офферы, активируют – скидку 25% в сети кинотеатров КАРО и бесплатный билет в музеи ИЗО, наивного искусства и «Эрмитаж-Урал».

Tele2 подготовила целый ряд специальных летних предложений для своих клиентов в Свердловской области. Среди них – второй билет в подарок на одну из площадок Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Здесь можно узнать, как проводили время Демидовы в своей загородной усадьбе, увидеть Нижний Тагил с высоты Лисьегорской сторожевой башни XIX века и погрузиться в тонкости старинного промысла – росписи жестяных подносов.

Скидки на речную прогулку на кораблике «Волна» в Каменске-Уральском и на «Самую главную экскурсию» в креативном кластере «На заводе» в Сысерти добавят позитивных впечатлений от летних путешествий. Приятным дополнением станут час проката велосипеда от Lucky Bike и пицца или стартер в сети ресторанов «Додо Пицца» в подарок, кешбэк до 2400 рублей от суммы первого заказа в сервисе здорового питания Level Kitchen и другие предложения от партнеров компании.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Узнать сроки и подробные условия акций можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS-сообщение с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Клиентам оператора доступны предложения в различных сферах жизни — от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Полный список предложений можно найти на сайте Tele2.