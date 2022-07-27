Бейсджампер прыгнул с многоэтажки на ЖБИ

Для уральца подобные прыжки - далеко не редкость Фото: Nik Bumer соцсети

Уральский бейсджампер Nik Bumer прыгнул с парашютом с одной из многоэтажек на улице Высоцкого на ЖБИ. Видео полета он выложил на своем youtube-канале.

- Еще один прекрасный вечерний закат поймал я пролетая с небольшой высотки в Екатеринбурге, - подписал видео уралец.

Ранее мы рассказывали, как Nik Bumer прыгнул с многоэтажки в Березовском. Экстремал тогда поделился с «КП-Екатеринбург», что он проживает в этом городе уже 10 лет, но еще ни разу не отметил его на карте прыжков.

Выбор пал на высотку на Восточной, 11, так как у нее идеальное расположение балконов и почти нет препятствий. Прыжок состоялся днем 19 марта. По словам уральца, эти полеты - его жизнь и его свобода.

Для уральца подобные прыжки - далеко не редкость. Nik Bumer также прыгал с парашютом со стелы у ТРЦ «Мега». А однажды он напугал жителей высотного 25-этажного дома на улице Миасской № 12 в Екатеринбурге - экстремал выпрыгнул с балкона, при этом решение «сигануть» с высоты в тот вечер пришло ему абсолютно спонтанно