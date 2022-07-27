В Нижнем Тагиле замначальника по борьбе с коррупцией обвинили в крышевании игровых автоматов

Полицейские проверяют информацию, поступившую на Эдуарда Губера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заместителя начальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Эдуарда Губера обвиняют в крышевании игровых автоматов. Сообщение с информацией о противоправных действиях высокопоставленного полицейского поступило силовикам анонимно. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Гражданин, его написавший, вероятно, испугался признаться общественности, что он увлекается запрещенными азартными играми. Именно поэтому говорить о том, что поступившая информация соответствует действительности, без тщательной перепроверки преждевременно, - рассказал полковник Валерий Горелых. - Это запросто может быть специально сделанный ход по очернению сотрудников полиции. К сожалению, так часто бывает. Специалисты разберутся.

Отметим, ранее Эдуард Губер возглавлял отдел полиции № 17 Нижнего Тагила, где в 2017 году скончался задержанный Станислав Головко. После этого его направили работать в Кировград. Затем полтора года Эдуард Губер руководил ОМВД Алапаевска, а в октябре 2021 года вернулся в Нижний Тагил и занял должность заместителя начальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МУ МВД «Нижнетагильское».