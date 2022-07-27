В Екатеринбурге построят две высотки рядом с Ивановским кладбищем

Застройкой займется компания «Репина 24» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Репина построят две высотки рядом с Ивановским кладбищем. Застройщик уже получил разрешение на возведение жилого комплекса. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

По данным URA.RU, на сайте регионального управления госохраны также указано, что рядом со стройкой находится территория, которая представляет археологическую ценность. Согласно документу, ранее в районе улиц Репина и Посадской археологи обнаружили около 195 исторических артефактов.

Несмотря на это компании «Репина 24», учредителями которой в равных долях являются ООО «Астра-Девелопмент» и ООО «Эмералд грин», разрешили строительство жилых домов, так как участок «находится вне пределов исторической части Екатеринбурга».