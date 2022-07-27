В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 27 июля, огонь охватил автомобиль Hyundai Tucson припаркованный на улице Цветоносная. Пламя перекинулось на стоящие рядом Nissan Almera и Hyundai Getz.

- В 03:18 поступило сообщение о пожаре. На площади шесть квадратных метров сгорел легковой автомобиль Hyundai Tucson, повреждены: кузов, салон легковых автомобилей Nissan Almera и Hyundai Getz, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Пожар был потушен в течение трех минут. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

- Сообщение о возгорании Hyundai Tucson у дома № 2 на улице Цветоносной поступило в отдел полиции № 8 сегодня ночью в 3.25. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По данному факту отделом полиции будет проведена проверка. По итогам исследования будет принято мотивированное процессуальное решение.

Напомним, днем, 18 июля в Каменске-Уральском на улице вторая Песчаная загорелась иномарка Reno. На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в течение двух минут.