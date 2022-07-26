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Общество26 июля 2022 20:41

В саду под Качканаром загорелась частная баня

На месте работали шесть спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В коллективном саду №3, который находится под Качканаром произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 июля в 00:09.

- На площади 24 квадратных метров сгорела частная баня, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в 00:20, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 00:31. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в свердловском поселке Верхнее Дуброво потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в часть поступило 26 июля в 16:14.