Специалисты занимаются монтажом подсветки и облицовкой. Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле завершается установка стелы на Привокзальной площади. Специалисты уже занимаются монтажом подсветки и облицовкой. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Владислав Пинаев.

- Стела на Площади трудовой доблести постепенно обретает законченные очертания. Литые барельефы с образами тагильчан-тружеников тыла на месте, - написал мэр Нижнего Тагила.

Напомним, что на стеле будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента РФ о присвоении городу почетного звания. Также на основание монумента и боковые пилоны нанесут гравировку с фотографиями тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. На прилегающей территории планируют сделать освещение, тротуарную плитку и газон.