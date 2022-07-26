Стало известно, зачем подросток, погубивший 12-летнюю девочку, угнал машину

Ребята не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГИБДД Свердловской области

Под селом Прокопьевская Салда произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодой человек и девушка, а еще одна школьница 14 лет попала в больницу с тяжелыми травмами.

По данным ГИБДД Свердловской области, 16-летний подросток, гостивший у своей бабушки, взял без разрешения ключи от старой советской легковушки «ВАЗ», чтобы покататься. Как сообщили местные жители редакции «КП-Екатеринбург», ребята решили съездить за растением Иван-чай.

Выехав на трассу, школьник пошел на обгон. Когда он вырулил на встречную полосу, увидел приближающийся лесовоз. В этот момент подросток начал тормозить, но тормоза отказали, в результате чего произошло столкновение.

- Девочки являлись сестрами. Родители девочек также не знали, что они поехали кататься. Семья живет в селе Прокопьевская Салда, - добавили в автоинспекции.

Ребята не были пристегнуты ремнями безопасности в момент ДТП.