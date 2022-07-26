В Екатеринбурге легковушка угодила под поезд

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Автомагистральная легковушка попала под поезд. По данным ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург», авария произошла сегодня, 26 июля, вечером.

- В ДТП никто не пострадал. Автомобиль убран с железнодорожного переезда, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города.

Ранее мы писали, что на уральской дороге под селом Прокопьевская Салда двое подростков 16 и 12 лет погибли в столкновении с лесовозом, еще одна 14-летняя пассажирка отечественной легковушки получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Также на Березовском тракте под Екатеринбургом 31-летний лихач без прав на мотоцикле разбился насмерть, влетев в столб. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что владелец японского байка Yamaha не справился с управлением, когда наехал на бордюр.