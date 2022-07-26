В свердловском поселке потушили крупный пожар

На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В свердловском поселке Верхнее Дуброво потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в часть поступило 26 июля в 16:14.

- На площади 500 квадратных метров сгорели хозяйственные постройки, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и семнадцать спасателей, которые потушили огонь в 19:21, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19:55. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. На площади шести квадратных метров горело домашнее имущество. Инцидент обошелся без пострадавших.