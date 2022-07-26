В Екатеринбурге мужчина украл несколько тысяч с найденной банковской карты

Личность подозреваемого быстро установили и задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 35-летний местный житель нашел на улице банковскую карту, не стал возвращать ее настоящему владельцу, потратил с нее порядка восьми тысяч рублей и нарвался на уголовное дело.

В полицию обратился 37-летний мужчина и рассказал, что потерял «пластик» на улице, а позже ему стали приходить смски о списании денег с его счета.

- Заявитель также добавил, что накануне пропажи он распивал спиртное с малознакомыми приятелями во дворе дома № 5 на улице Конотопской. После чего он отправился домой, а утром, кроме утери карты, он обнаружил отсутствие пакета, в котором также находились сотовый телефон и кошелек, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Личность подозреваемого быстро установили и задержали. Им оказался ранее несудимый и безработный екатеринбуржец. Он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».